Хоккейный эксперт Александр Зарудный прокомментировал отъезд Андрей Степанова из сборной Беларуси.

– Не могу не задать вопрос о ситуации с форвардом нашей дружины Андреем Степановым...

– Понимаю, что без этого бы не обошлось. Предполагаю, что случился внутренний конфликт, в результате которого Степанов оказался вне сборной. Как-то подобная ситуация возникла с одним из братьев Костицыных.

В данном случае даже не знаю, что сказать. Главный тренер должен быть психологом. Если решил, что необходимо поступить данным образом, значит, имел для этого определенные основания.

– Возможно, проблема возникла в том числе из-за того, что столкнулись два характера?

– Такую возможность тоже не могу исключать. Подобные моменты могут также иметь место. Не имею права утверждать о том, что именно так и было, но и отрицать не могу. Уже многие журналисты выкладывали статистику, которая подтверждает, что Степанов весьма полезно действует для сборной страны.

– Кроме того, Андрей являлся одним из харизматических лидеров отечественной дружины?

– Безусловно. Он умеет завести партнеров по команде. Возможно, он сказал то, что не понравилось тренеру. Такое тоже бывает. Правда, свои амбиции иногда необходимо задвигать на задний план. Нужно действовать в интересах сборной, – сказал Зарудный.