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Кубок Беларуси: в финале сыграют брестское "Динамо" и "Шахтер"
27.04.2017 09:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" встретятся в финальном матче Кубка Беларуси по футболу, сообщает Sputnik.
Накануне состоялись ответные полуфинальные поединки Кубка Беларуси. В первой игре в Солигорске местный "Шахтер" сыграл вничью со "Слуцком" — 1:1. В первом матче "горняки" были сильнее — 2:1.
Таким образом, солигорчане в седьмой раз сыграют в финале.
Во второй раз в своей истории в решающий поединок вышли брестские "динамовцы". Несмотря на поражение от БАТЭ на "Борисов-Арене" со счетом 1:0, брестчане все же вышли в финал — дома они были сильнее чемпиона страны (0:2).
Финал Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно. Год назад трофей достался жодинскому "Торпедо".
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" встретятся в финальном матче Кубка Беларуси по футболу, сообщает Sputnik. Накануне состоялись ответные...
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