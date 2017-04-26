МИНСК, 27 апр — Sputnik. Брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер" встретятся в финальном матче Кубка Беларуси по футболу, сообщает Sputnik.

Накануне состоялись ответные полуфинальные поединки Кубка Беларуси. В первой игре в Солигорске местный "Шахтер" сыграл вничью со "Слуцком" — 1:1. В первом матче "горняки" были сильнее — 2:1.

Таким образом, солигорчане в седьмой раз сыграют в финале.

Во второй раз в своей истории в решающий поединок вышли брестские "динамовцы". Несмотря на поражение от БАТЭ на "Борисов-Арене" со счетом 1:0, брестчане все же вышли в финал — дома они были сильнее чемпиона страны (0:2).

Финал Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно. Год назад трофей достался жодинскому "Торпедо".