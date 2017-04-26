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Брестское «Динамо» одержало одну победу в восьми первых матчах сезона

27.04.2017 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» одержало одну победу в восьми первых матчах сезона.

В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси был обыгран борисовский БАТЭ (2:0).

Оставшиеся семь игр пять раз завершались ничьей и дважды поражением брестчан.

После четырех туров чемпионата Беларуси подопечные Владимира Журавеля располагаются на 12-м месте с активом в 3 очка. В Кубке Беларуси «Динамо» вышло в финал, где сыграет с солигорским «Шахтером».

Календарь брестского «Динамо»

 
 
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Брестское «Динамо» одержало одну победу в восьми первых матчах сезона.

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