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Адвокат возглавит сборную Голландии, Гуллит станет его ассистентом
27.04.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной.
В третий раз в своей карьере команду возглавит
В настоящее время Адвокат возглавляет
Сообщается, что с большой долей вероятности ассистентом 69-летнего Адвоката станет
Бывший нападающий голландской сборной в последний раз занимался тренерской деятельностью в 2011 году, когда возглавлял грозненский
Адвокат также в свое время работал в России – в 2007 году он привел
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Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной.
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