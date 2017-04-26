Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной.

В третий раз в своей карьере команду возглавит . Официальный договор стороны пока не подписали, однако нет никаких сомнений, что в ближайшее время все будет согласовано.

В настоящее время Адвокат возглавляет . Срок его контракта истекает в июле этого года.

Сообщается, что с большой долей вероятности ассистентом 69-летнего Адвоката станет .

Бывший нападающий голландской сборной в последний раз занимался тренерской деятельностью в 2011 году, когда возглавлял грозненский .

Адвокат также в свое время работал в России – в 2007 году он привел к победе в чемпионате России, а в 2008-м команда под его руководством завоевала Кубок УЕФА.