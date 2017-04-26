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Адвокат возглавит сборную Голландии, Гуллит станет его ассистентом

27.04.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной.

В третий раз в своей карьере команду возглавит Дик Адвокат. Официальный договор стороны пока не подписали, однако нет никаких сомнений, что в ближайшее время все будет согласовано.

В настоящее время Адвокат возглавляет «Фенербахче». Срок его контракта истекает в июле этого года.

Сообщается, что с большой долей вероятности ассистентом 69-летнего Адвоката станет Руд Гуллит.

Бывший нападающий голландской сборной в последний раз занимался тренерской деятельностью в 2011 году, когда возглавлял грозненский «Терек».

Адвокат также в свое время работал в России – в 2007 году он привел «Зенит» к победе в чемпионате России, а в 2008-м команда под его руководством завоевала Кубок УЕФА.

 
 
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Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной.

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