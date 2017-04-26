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Посещаемость Кубка Беларуси выросла на 61 процент

27.04.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Посещаемость Кубка Беларуси сезона-2016/2017 выросла на 61 процент по сравнению с прошлым розыгрышем.

Так, после всех полуфинальных матчей средняя посещаемость составила 1218 зрителей. В прошлом розыгрыше средняя посещаемость остановилась на отметке в 757 человек.

Самыми посещаемыми командами нынешнего Кубка стали: брестское «Динамо» (6367 зрителей в среднем на игре), БАТЭ (3721), «Гомель» (3200), «Припять» (1950), минское «Динамо» (1700), могилевское «Торпедо» (1500), «Орша» (1300), «Слуцк» (1177), «Барановичи» (1100) и «Волна» (1020).

Напомним, в финал Кубка Беларуси вышли солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо». Решающий матч пройдет в Гродно.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Посещаемость Кубка Беларуси сезона-2016/2017 выросла на 61 процент по сравнению с прошлым розыгрышем.

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