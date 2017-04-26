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Юрий Шевцов: «Эффективность «правила левшей»? Обязательно дам ответ после встреч с поляками»

27.04.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову оценил эффективность «правила левшей».

– Инициированное вами «правило левшей» при применении его в чемпионате Беларуси обрело порой карикатурный вид. Вас это не огорчает?

– Знаете, эта история не имеет никакого отношения к предстоящим играм национальной сборной. Поэтому не стану отклоняться от темы и воздержусь сейчас от ответа на ваш вопрос. Обязательно дам его после встреч с поляками, – сказал Шевцов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову оценил эффективность «правила левшей».

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