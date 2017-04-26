Белорусская теннисистка Александра Саснович назвала свои цели.

— На этой неделе вы 91-я ракетка мира — новый личный рекорд.

— Да, лучшая неделя! Но не предел мечтаний. Мечтаю о большем. У меня две руки, две ноги, голова на плечах — то есть все, чтобы играть и быть даже выше, чем в топ-10. Как говорит тренер, у каждого должна быть тайная мечта. И продолжает: «Все, что ты делаешь, ты делаешь для себя».

— Что точно не секрет, так это ваше желание победить на Уимблдоне. В 2013 году он покорился Марион Бартоли, которая была 15-й в мире.

— Пример, который достоин уважения. Не всегда первые в рейтинге выигрывают, так как важнее рейтинга текущее состояние и подготовка, настрой и желание человека. А также удачная сетка! Уимблдон — это турнир с традициями. Клубника со сливками, аккуратно подстриженные корты, все играют в белом — все это делает его особенным.

— В это трудно поверить, однако с переходом на грунт в 2013 году вы всерьез задумывались о завершении карьеры. Почему?

— Сложное было время. Не показывала то, что хотела. А я хочу многого. Мне всегда недостаточно…

Переход из юниорского во взрослый теннис давался непросто. Помню, как проходила квалификации на турнирах-«десятитысячниках». Прилично смотрелась на уровне полуфиналов, что-то выигрывала. Хотелось поскорее забраться повыше в рейтинге, но не получалось. Понимаете, тренер мог быть замечательным человеком, но не очень хорошим специалистом. Или наоборот. Все равно нужно находить общий язык.

Слава Богу, что рядом были папа и мама, мудрые люди. Не будь их, я бы, наверное, сломалась. А так взяла паузу на недельку-две, подумала и вернулась в теннис.

— И в 2014 году впервые пробились в топ-100.

— Так в жизни обычно все и происходит! Кажется, вот-вот сломаешься, и если идешь дальше, получаешь вознаграждение, – сказала Саснович.