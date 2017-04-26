27 апреля в 13.00 начнется очередной брифинг первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.

«Свои вопросы можно было оставлять до 11.00 дня брифинга. Сделать это мог абсолютно любой желающий одним из следующих способов:

– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 27.04.2017г.»;

– оставить вопрос в специальной теме в официальном сообществе АБФФ ВКонтакте», – говорится в сообщении АБФФ.

Отметим, что в сегодняшнем эфире будет один из пользователей Tribuna.com Edvard1331. Трансляцию смотрите здесь.