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Сегодня состоится очередной брифинг Сафарьяна
27.04.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
27 апреля в 13.00 начнется очередной брифинг первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.
«Свои вопросы можно было оставлять до 11.00 дня брифинга. Сделать это мог абсолютно любой желающий одним из следующих способов:
– прислать вопрос на почтовый ящик press@bff.by с темой письма «Вопросы на брифинг 27.04.2017г.»;
– оставить вопрос в
Отметим, что в сегодняшнем эфире будет один из пользователей Tribuna.com Edvard1331. Трансляцию смотрите
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27 апреля в 13.00 начнется очередной брифинг первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна с участием болельщиков.
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