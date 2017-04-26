Пресс-служба минского «Динамо» прокомментировала драку с участием игрока «зубров» на «Кубке Газпром нефти».

- Вопрос, касаемо недавней драки на «Кубке Газпром нефти». Сайт «Спартака» сообщает: «Один из игроков «Динамо» вместо того, чтобы протянуть руку, ударил хоккеиста «Спартака», что и спровоцировало драку». Какое видение данной ситуации у минского «Динамо»? Если оно совпадает с упомянутой цитатой, будет ли дисциплинарное наказание игрока, спровоцировшего драгу?

– Мы искренне рады, что хотя бы благодаря такому событию отечественные СМИ наконец уделили немного внимания детскому хоккею в целом и выступлению команды СДЮШОР БФСО «Динамо» на «Кубке Газпром нефти» в частности.

Что касается самого эпизода, то наше видение отличается от того, которое распространила пресс-служба ХК «Спартак». Защитник «Динамо» Александр Яценко получил удар от одного из москвичей, после чего и разгорелась драка. Наказывать игрока, вступившегося за честь школы и клуба, безусловно, никто не собирается, – говорится в комментарии пресс-службы «Динамо».