﻿ Пресс-служба минского «Динамо»: «Драка на «Кубке Газпром нефти»? Рады, что хотя бы благодаря такому событию отечественные СМИ уделили немного внимания детскому хоккею». 21.by
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Пресс-служба минского «Динамо»: «Драка на «Кубке Газпром нефти»? Рады, что хотя бы благодаря такому событию отечественные СМИ уделили немного внимания детскому хоккею»

27.04.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба минского «Динамо» прокомментировала драку с участием игрока «зубров» на «Кубке Газпром нефти».

- Вопрос, касаемо недавней драки на «Кубке Газпром нефти». Сайт «Спартака» сообщает: «Один из игроков «Динамо» вместо того, чтобы протянуть руку, ударил хоккеиста «Спартака», что и спровоцировало драку». Какое видение данной ситуации у минского «Динамо»? Если оно совпадает с упомянутой цитатой, будет ли дисциплинарное наказание игрока, спровоцировшего драгу?

– Мы искренне рады, что хотя бы благодаря такому событию отечественные СМИ наконец уделили немного внимания детскому хоккею в целом и выступлению команды СДЮШОР БФСО «Динамо» на «Кубке Газпром нефти» в частности.

Что касается самого эпизода, то наше видение отличается от того, которое распространила пресс-служба ХК «Спартак». Защитник «Динамо» Александр Яценко получил удар от одного из москвичей, после чего и разгорелась драка. Наказывать игрока, вступившегося за честь школы и клуба, безусловно, никто не собирается, – говорится в комментарии пресс-службы «Динамо».

 
 
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