МИНСК, 27 апр — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею на предстоящем Чемпионате мира во Франции и Германии будет бороться за медали, заявил главный тренер команды Дэйв Льюис.

Белорусские хоккеисты продолжают подготовку к Чемпионату мира по хоккею. В ближайшее время команда отправится во Францию, где проведет два поединка в рамках "Евровызова" против французов (30 апреля и 1 мая). Первый матч мирового первенства подопечные Льюиса проведут 5 мая против сборной Финляндии.

"Моя цель никак не изменилась с того момента, как я возглавил сборную — мы намерены бороться за медали как и на всех Чемпионатах мира. Если не ставить перед собой высокие цели, невозможно достичь чего-то большего. Если постоянно держать это в уме, рано или поздно достигнешь цели. Наш путь долог и тернист", — сказал Льюис на пресс-конференции в Минске в четверг.

По словам специалиста, сегодняшние задачи нисколько не отличаются от тех, которые он ставил перед тренерским штабом и игроками вначале сбора. "Мы должны быть уверены, что каждый из нас сделал все необходимое, чтобы подвести игрока к оптимальной форме. Нет плохих учеников, есть плохие преподаватели", — уточнил он.