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Льюис: сборная едет на ЧМ бороться за медали

27.04.2017 13:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею на предстоящем Чемпионате мира во Франции и Германии будет бороться за медали, заявил главный тренер команды Дэйв Льюис.

Льюис: сборная едет на ЧМ бороться за медали
© Sputnik/
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Белорусские хоккеисты продолжают подготовку к Чемпионату мира по хоккею. В ближайшее время команда отправится во Францию, где проведет два поединка в рамках "Евровызова" против французов (30 апреля и 1 мая). Первый матч мирового первенства подопечные Льюиса проведут 5 мая против сборной Финляндии.

"Моя цель никак не изменилась с того момента, как я возглавил сборную — мы намерены бороться за медали как и на всех Чемпионатах мира. Если не ставить перед собой высокие цели, невозможно достичь чего-то большего. Если постоянно держать это в уме, рано или поздно достигнешь цели. Наш путь долог и тернист", — сказал Льюис на пресс-конференции в Минске в четверг.

По словам специалиста, сегодняшние задачи нисколько не отличаются от тех, которые он ставил перед тренерским штабом и игроками вначале сбора. "Мы должны быть уверены, что каждый из нас сделал все необходимое, чтобы подвести игрока к оптимальной форме. Нет плохих учеников, есть плохие преподаватели", — уточнил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед тренерским штабом, по словам наставника сборной, стояла задача подвести каждого игрока в оптимальную форму к предстоящему ЧМ.

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