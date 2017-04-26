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Сергей Сафарьян: «То, что на полуфинале Кубка было меньше пяти тысяч зрителей – неприятный звонок для БАТЭ»

27.04.2017 13:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, почему на матчи БАТЭ приходит не так много зрителей.

- Почему на БАТЭ мало зрителей?

– В большей степени это свидетельствует об интересе к БАТЭ в Борисове. Наверное, клубу надо выстраивать стратегию, чтобы дальнейший отток болельщиков не состоялся. То, что на полуфинале было меньше пяти тысяч зрителей – это неприятный звонок.

Надеюсь, клуб будет показывать такую игру, что болельщики вернуться. Ведь на Лиге чемпионов клуб собирает аншлаги. А на национальное первенство арена никогда не заполнялась.

Для увеличения посещаемости в Борисове нужна красивая и стабильная игра, – сказал Сафарьян.

Напомним, матч БАТЭ – «Динамо» Брест посетили 4618 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, почему на матчи БАТЭ приходит не так много зрителей.

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