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Сергей Сафарьян: «То, что на полуфинале Кубка было меньше пяти тысяч зрителей – неприятный звонок для БАТЭ»
27.04.2017 13:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, почему на матчи БАТЭ приходит не так много зрителей.
- Почему на БАТЭ мало зрителей?
– В большей степени это свидетельствует об интересе к БАТЭ в Борисове. Наверное, клубу надо выстраивать стратегию, чтобы дальнейший отток болельщиков не состоялся. То, что на полуфинале было меньше пяти тысяч зрителей – это неприятный звонок.
Надеюсь, клуб будет показывать такую игру, что болельщики вернуться. Ведь на Лиге чемпионов клуб собирает аншлаги. А на национальное первенство арена никогда не заполнялась.
Для увеличения посещаемости в Борисове нужна красивая и стабильная игра, – сказал Сафарьян.
Напомним, матч БАТЭ – «Динамо» Брест посетили 4618 человек.
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Сергей Сафарьян: «То, что на полуфинале Кубка было меньше пяти тысяч зрителей – неприятный звонок для БАТЭ»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, почему на матчи БАТЭ приходит не так много зрителей.
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