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Кем заменить Ибрагимовича в дерби? Решать вам

27.04.2017 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в центральном матче 26 тура АПЛ «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Манчестер Юнайтед». Оба клуба ведут упорную борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Почувствуйте себя Моуринью или Гвардиолой и соберите свою команду в футбольном фэнтези Kixx.

Kixx – развлекательный проект о футболе, где можно играть каждый день и соревноваться в больших и маленьких лигах с другими болельщиками. В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей. 

СОБРАТЬ КОМАНДУ #ПРЯМОСЕЙЧАС

Кем заменить Ибрагимовича в дерби? Решать вам

В чем суть игры?

Перед матчами вы собираете команды из реальных футболистов. По ходу игры они набирают для вас очки за свои полезные действия на поле (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы). Kixx быстрее и динамичнее других фэнтези: мы проводим турниры каждый день по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов.

Выберите понравившийся турнир на главной и нажмите «Играть». В зависимости от формата вам нужно собрать команду из 11, 8 или 5 футболистов. Соберите команду, сохраните ее и зарегистрируйтесь через электронную почту или аккаунт в социальной сети. Так вы сможете участвовать в разных лигах, копить игровой опыт, следить за своей статистикой и другими игроками.

А как здесь выиграть?

Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий. Собирайте команды на матчи любимых футбольных турниров, заходите каждый день.

Опять нужно тратить полтора часа на набор команды? 

Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

А есть приложение для мобильного?

Разумеется. Оно, кстати, недавно было обновлено и стало еще удобнее.

Установить для iPhone / iPad

Установить для Android

Из-за травмы матч пропустит главный нападающий МЮ в этом сезоне – Златан Ибрагимович. Предстоит сделать непростой выбор.

Кем заменить Ибрагимовича в дерби? Решать вам

НАЙТИ, КЕМ ЗАМЕНИТЬ ЗЛАТАНА!

 
 
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Сегодня в центральном матче 26 тура АПЛ «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Манчестер Юнайтед».

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