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Сергей Сафарьян: «Надеюсь, что канал «БК-Сетанта» будет. Юридические вопросы по созданию компании решены»

27.04.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ходе создания футбольного канала.

«Надеюсь, что канал «БК-Сетанта» будет. Юридические вопросы по созданию компании (ООО «Свой футбол» – прим. Tribuna.com) решены.

Учредителями ООО «Свой футбол» стали АБФФ, «Сетанта-Беларусь» и sport-tv.by. Все юридические вопросы решены. Бережков является генеральным директором канала, и он решает все вопросы. Определены источники финансирования и поставлена задача приобретать оборудование.

Но еще нужно, чтобы мы получили доступ к эфиру. Он должен быть согласован. Сейчас ведется работа в этом направлении.

Предполагается, что канал на первом этапе будет бесплатным. Возможно, потом он станет платным. Основной упор сделан на привлечение источников для существования. Это некоммерческий проект, мы не рассчитываем на большую прибыль.

Трансляции на создаваемом телеканале будут, скорее всего, дублироваться и в интернете», – сказал Сафарьян.

Напомним, ранее директор компании «Свой футбол» Владимир Бережков сообщил, что организация сейчас взаимодействует с Министерством информации с целью получения регистрации и лицензии СМИ.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ходе создания футбольного канала.

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