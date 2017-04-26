Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем АБФФ и «Банка развития» Сергеем Румасом.

Целью встречи стало обсуждение экономических вопросов, сообщает официальный сайт президента.

«Хотел бы, чтобы вы мне охарактеризовали ситуацию в экономике и, естественно, в кровеносной системе нашей экономики – финансах. Как профессиональный банкир, как финансист, как человек, который немало проработал в правительстве, вы это чувствуете. Возможно, у вас будут какие-то настораживающие факторы, я хотел бы, если они есть, чтобы вы меня предупредили и изложили мне эти факты», – сказал Лукашенко.

Кроме того, на встрече речь шла о ситуации в сфере деревообработки и перспективах ее развития.

В числе рассмотренных была тема возрождения Полесья. Президент коснулся также вопросов севооборота на мелиорированных землях, к которым надо подходить более серьезно.

Глава государства поинтересовался темой семейного капитала, реализацией проекта «Школьный автобус», ситуацией с развитием агроусадеб.

В новости на официальном сайте президента не сообщается о том, обсуждались ли на встрече вопросы, связанные с белорусским футболом.