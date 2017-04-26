МИНСК, 27 апр — Sputnik. Нынешний состав национальной сборной Беларуси по хоккею является самым лучшим за последние два Чемпионата мира, заявил главный тренер команды Дэйв Льюис.



© Sputnik / Александр Шурмелев Льюис: сборная едет на ЧМ бороться за медали

Белорусские хоккеисты продолжают подготовку к Чемпионату мира по хоккею. В ближайшее время команда отправится во Францию, где проведет два поединка в рамках "Евровызова" против французов (30 апреля и 1 мая). Первый матч мирового первенства подопечные Льюиса проведут 5 мая против сборной Финляндии.

"Я уже сказал команде, что, на мой взгляд, это лучший состав, который я когда-либо выводил на Чемпионат мира", — сказал Льюис в четверг на пресс-конференции в Минске.

Комментируя свои слова, наставник отметил, что в линии обороны наметился прогресс. В частности Льюис обратил внимание на игру Кристиана Хенкеля, Ильи Шинкевича, Дмитрия Коробова и Евгения Лисовца. "У нас четыре габаритных игрока в защите, которые обладают достаточным опытом и навыками, чтобы играть на высоком уровне. Это и Граборенко, и Денисов, с нами еще молодой защитник Павел Денисов, который очень близок к попаданию в основной состав", — пояснил Льюис.

Нынешний пул защитников, по мнению специалиста, "очень серьезный плюс на предстоящем турнире". Он добавил, что в Бордно на матчи "Евровызова" отправятся девять защитников, из них восемь будут включены в окончательную заявку на ЧМ.

Вместе с тем главком сборной согласился с мнением, что у команды есть проблемы с линией нападения. "Нападение в товарищеских матчах в апреле показала себя не так продуктивно, как мы бы хотели. Мы по-прежнему продолжаем работать над действиями в большинстве. Вчера мы видели наилучший результат от бригад большинства. В составе есть игроки, которые еще не отметились шайбами в этом отрезке, но я знаю, что они могут выстрелить", — сказал Льюис.

В сборной, подчеркнул он, нет игроков уровня Александра Овечкина или Сидни Кросби. "Поэтому наша стратегия заключается именно в слаженности команды", продолжил специалист.

Что касается вратарской линии, то Льюис отметил, что в первом матче ворота с большой вероятностью будет защищать Кевин Лаланд. "Он способен проявить себя. У нас есть план, которого мы придерживаемся", — заключил Льюис.