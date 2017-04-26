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Бригада Дмитриева обслужит матч БАТЭ – «Шахтер» и другие судейские назначения 5-го тура чемпионата Беларуси
27.04.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назвала судейский бригады на матчи 5-го тура чемпионата Беларуси.
Нафтан – Крумкачы
29 апреля, 16.00. Новополоцк, Стадион «Атлант»
Судьи: Виталий Севостьяник, Алексей Войтешонок, Алексей Ковалёв
Минск – Ислочь
29 апреля, 18.00. Минск, Стадион ФК «Минск»
Судьи: Сергей Лобацевич, Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко
Неман – Витебск
29 апреля, 19.00. Гродно, ЦСК «Неман»
Судьи: Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук, Владислав Драчевский
Торпедо-БелАЗ – Днепр Могилев
30 апреля, 16.30 Жодино, Стадион «Торпедо»
Судьи: Дмитрий Доля, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович
Динамо Брест – Славия Мозырь
30 апреля, 17.30. Брест, ОСК «Брестский»
Судьи: Дмитрий Доля, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович
БАТЭ – Шахтер Солигорск
30 апреля, 18.30. Борисов, Стадион «Борисов-Арена»
Судьи: Дмитрий Дмитриев, Андрей Филиппович, Павел Мазуро
Городея – Динамо Минск
30 апреля, 19.00. Городея, Стадион «Городея»
Судьи: Владимир Ищенко, Сергей Теслюк, Денис Емельянчиков
Гомель – Слуцк
30 апреля, 19.30 Гомель, Стадион «Центральный»
Судьи: Сергей Стецурин, Виталий Малютин, Евгений Романов
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Бригада Дмитриева обслужит матч БАТЭ – «Шахтер» и другие судейские назначения 5-го тура чемпионата Беларуси
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назвала судейский бригады на матчи 5-го тура чемпионата Беларуси.
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