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Бригада Дмитриева обслужит матч БАТЭ – «Шахтер» и другие судейские назначения 5-го тура чемпионата Беларуси

27.04.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назвала судейский бригады на матчи 5-го тура чемпионата Беларуси.

Нафтан – Крумкачы

29 апреля, 16.00. Новополоцк, Стадион «Атлант»

Судьи: Виталий Севостьяник, Алексей Войтешонок, Алексей Ковалёв

Минск – Ислочь

29 апреля, 18.00. Минск, Стадион ФК «Минск»

Судьи: Сергей Лобацевич, Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко

Неман – Витебск

29 апреля, 19.00. Гродно, ЦСК «Неман»

Судьи: Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук, Владислав Драчевский

Торпедо-БелАЗ – Днепр Могилев

30 апреля, 16.30 Жодино, Стадион «Торпедо»

Судьи: Дмитрий Доля, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович

Динамо Брест – Славия Мозырь

30 апреля, 17.30. Брест, ОСК «Брестский»

Судьи: Дмитрий Доля, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович

БАТЭ – Шахтер Солигорск

30 апреля, 18.30. Борисов, Стадион «Борисов-Арена»

Судьи: Дмитрий Дмитриев, Андрей Филиппович, Павел Мазуро

Городея – Динамо Минск

30 апреля, 19.00. Городея, Стадион «Городея»

Судьи: Владимир Ищенко, Сергей Теслюк, Денис Емельянчиков

Гомель – Слуцк

30 апреля, 19.30 Гомель, Стадион «Центральный»

Судьи: Сергей Стецурин, Виталий Малютин, Евгений Романов

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назвала судейский бригады на матчи 5-го тура чемпионата Беларуси.

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