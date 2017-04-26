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Сергей Сафарьян: «Хацкевичу платили 20 тысяч долларов в месяц? Это неправда»

27.04.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о зарплате экс-тренера национальной сборной Александра Хацкевича.

- Озвучивалось, что Хацкевичу платили 20 тысяч долларов в месяц. Так?

– Это неправда.

- То есть платили больше? Или меньше?

– Я, тем более находясь в конфликтной ситуации с Александром Николаевичем, не могу нарушать условия контракта, – сказал Сафарьян.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о зарплате экс-тренера национальной сборной Александра Хацкевича.

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