Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о зарплате экс-тренера национальной сборной Александра Хацкевича.

- Озвучивалось, что Хацкевичу платили 20 тысяч долларов в месяц. Так?

– Это неправда.

- То есть платили больше? Или меньше?

– Я, тем более находясь в конфликтной ситуации с Александром Николаевичем, не могу нарушать условия контракта, – сказал Сафарьян.