В комитете по спорту немецкого парламента накануне прошло заседание, посвященное докладу Ричарда Макларена о допинге в России.

На заседание были приглашены представители Международного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК), Олимпийского комитета России (ОКР) и другие чиновники.

Перед комитетом выступил сам Макларен, который заявил, что разочарован реакцией спортивных чиновников на доклад. Также мнением о ситуации поделился немецкий журналист Хайо Зеппельт.

На встрече обсуждались санкции в отношении сборной России.

«Доказательства должны быть достаточными для судебного разбирательства. Мы должны дождаться завершения работы наших комиссий. Только после этого можно будет говорить о санкциях», – сказал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер.

«Пхенчхан не должен превратиться во второе Рио. Фактор времени должен быть учтен, иначе этот сценарий повторится. Если будет доказано существование государственной допинговой системы, то Россия должна пропустить Игры», – сказал глава Олимпийского комитета Германии (DOSB) Альфонс Херманн.

В свою очередь глава комитета Дагмар Фрайтаг заявила, что этот скандал «стал самым большим в истории спорта» и «был ударом для всех чистых спортсменов». По ее мнению, пока что не было принято никаких мер в связи с этим скандалом.

«МОК должен попытаться выяснить, как сейчас обстоят дела в России. Согласно тому, что нам известно, сознание неправомерности своих действий в России, скажем так, скорее ниже среднего. Учитывая это, с моей точки зрения, по крайней мере на сегодня, нужно сигнализировать о том, что российская команда при таких условиях не сможет принять участие в Играх», – сказала Фрайтаг.