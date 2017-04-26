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Nova Sports: Горбунов может покинуть «Атромитос»
27.04.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь греческого «Атромитоса» Андрей Горбунов может покинуть команду.
Об этом пишет сайт novasports.gr. Сообщается, что голкипер не будет продлевать контракт, который заканчивается этим летом.
Футболист имеет несколько предложений из России.
Напомним, Горбунов выступает за «Атромитос» три сезона.
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Белорусский вратарь греческого «Атромитоса» Андрей Горбунов может покинуть команду.
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