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Nova Sports: Горбунов может покинуть «Атромитос»

27.04.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь греческого «Атромитоса» Андрей Горбунов может покинуть команду.

Об этом пишет сайт novasports.gr. Сообщается, что голкипер не будет продлевать контракт, который заканчивается этим летом.

Футболист имеет несколько предложений из России.

Напомним, Горбунов выступает за «Атромитос» три сезона.

Андрей Горбунов: «Мечта – играть в московском ЦСКА»

 
 
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Белорусский вратарь греческого «Атромитоса» Андрей Горбунов может покинуть команду.

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