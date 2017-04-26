Первый зампред главы АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о сотрудничестве со спортивным телеканалом «Беларусь 5».

– После создания нового телеканала у болельщиков будет право выбора. Белтелерадиокомпания сейчас не показывает весь чемпионат. Компания, которая сейчас учреждена, планирует показывать все матчи турнира в HD-качестве.

– «Беларусь-5» будет продолжать показывать какие-то матчи. Они будут платить за телеправа?

– Это вопрос не первостепенной важности, пока речь идет о сотрудничестве. Но я очень сомневаюсь, что БГТРК когда-то начнет платить. Хорошо, что они с нас не все деньги берут. Поэтому, думаю, у них будет право показать столько матчей чемпионата, сколько они смогут.

У БГТРК есть масса других видов спорта, поэтому футбол они показывают как получится. Ну решили не показывать третий тур вообще – ну, не показали! – сказал Сафарьян.