﻿ Сергей Сафарьян: «Я очень сомневаюсь, что БГТРК когда-то начнет платить. Хорошо, что они с нас не все деньги берут». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Я очень сомневаюсь, что БГТРК когда-то начнет платить. Хорошо, что они с нас не все деньги берут»

27.04.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред главы АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о сотрудничестве со спортивным телеканалом «Беларусь 5».

– После создания нового телеканала у болельщиков будет право выбора. Белтелерадиокомпания сейчас не показывает весь чемпионат. Компания, которая сейчас учреждена, планирует показывать все матчи турнира в HD-качестве.

– «Беларусь-5» будет продолжать показывать какие-то матчи. Они будут платить за телеправа?

– Это вопрос не первостепенной важности, пока речь идет о сотрудничестве. Но я очень сомневаюсь, что БГТРК когда-то начнет платить. Хорошо, что они с нас не все деньги берут. Поэтому, думаю, у них будет право показать столько матчей чемпионата, сколько они смогут.

У БГТРК есть масса других видов спорта, поэтому футбол они показывают как получится. Ну решили не показывать третий тур вообще – ну, не показали! – сказал Сафарьян.

 

 
 
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Первый зампред главы АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о сотрудничестве со спортивным телеканалом «Беларусь 5».

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