|
Дэйв Льюис: «Задачи не изменились. Намерены попадать в плей-офф и бороться за медали на ЧМ»
27.04.2017 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о задаче на чемпионате мира.
– Дэйв, сформулированы ли уже задачи на чемпионат мира?
– Главная цель, поставленная мной изначально перед всеми тренерами, – каждый из нас должен быть уверен в готовности подвести каждого игрока к хорошей форме. Нет плохих учеников – есть только плохие преподаватели. А общекомандная цель никак не изменилась с момента нашей первой встречи три года назад – мы намерены попадать в плей-офф и бороться за медали. Если не ставить большие задачи, ты никогда их не решишь. Но если держать в голове, что ты можешь достичь чего-то большего, однажды это обязательно произойдет. Но наш путь долгий и тернистый, – сказал Льюис.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о задаче на чемпионате мира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии