Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о задаче на чемпионате мира.

– Дэйв, сформулированы ли уже задачи на чемпионат мира?

– Главная цель, поставленная мной изначально перед всеми тренерами, – каждый из нас должен быть уверен в готовности подвести каждого игрока к хорошей форме. Нет плохих учеников – есть только плохие преподаватели. А общекомандная цель никак не изменилась с момента нашей первой встречи три года назад – мы намерены попадать в плей-офф и бороться за медали. Если не ставить большие задачи, ты никогда их не решишь. Но если держать в голове, что ты можешь достичь чего-то большего, однажды это обязательно произойдет. Но наш путь долгий и тернистый, – сказал Льюис.

Дэйв Льюис: «Сейчас у меня лучший состав, который я выводил на чемпионат мира»