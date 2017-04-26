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Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Селби сыграет с Джунху, Хиггинс против Хоукинса

27.04.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся полуфиналы. Марк Селби сыграет с Дином Джунху, Джон Хиггинс встретится с Барри Хоукинсом.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

1/2 финала

27 апреля

Марк Селби (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 15.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 21.00

28 апреля

Марк Селби (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 12.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 16.30

Марк Селби (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 21.00

29 апреля

Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 12.00

Марк Селби (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 16.30

Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – белорусское. Максимальное количество фреймов – 33.

 
 
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Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся полуфиналы.

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