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Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Селби сыграет с Джунху, Хиггинс против Хоукинса
27.04.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся полуфиналы. Марк Селби сыграет с Дином Джунху, Джон Хиггинс встретится с Барри Хоукинсом.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд
1/2 финала
27 апреля
Марк Селби (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 15.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 21.00
28 апреля
Марк Селби (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 12.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 16.30
Марк Селби (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 21.00
29 апреля
Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 12.00
Марк Селби (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 16.30
Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – белорусское. Максимальное количество фреймов – 33.
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Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся полуфиналы.
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