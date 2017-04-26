|
Андрей Степанов: «Удачи, парни! Я все равно с вами!»
27.04.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Андрей Степанов пожелал удачи сборной Беларуси на чемпионате мира во Франции и Германии.
«Удачи, парни! Я все равно с вами!» – написал хоккеист в своем Instagram.
Сборная Беларуси 30 апреля и 1 мая проведет два спарринга с Францией, после чего выступит на чемпионате мира-2017 в Париже. Там ее соперниками последовательно станут Финляндия, Чехия, Канада, Швейцария, Франция, Словения и Норвегия.
Напомним, Степанов готовился к чемпионату мира в составе сборной Беларуси, но 15 апреля
В сезоне 2016/17 игрок принял участие в 51 матче КХЛ в составе минского «Динамо», в которых набрал 29 (15+14) очков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии