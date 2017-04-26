Форвард минского «Динамо» Андрей Степанов пожелал удачи сборной Беларуси на чемпионате мира во Франции и Германии.

«Удачи, парни! Я все равно с вами!» – написал хоккеист в своем Instagram.

Сборная Беларуси 30 апреля и 1 мая проведет два спарринга с Францией, после чего выступит на чемпионате мира-2017 в Париже. Там ее соперниками последовательно станут Финляндия, Чехия, Канада, Швейцария, Франция, Словения и Норвегия.

Напомним, Степанов готовился к чемпионату мира в составе сборной Беларуси, но 15 апреля был отчислен из команды. Сам игрок комментировать ситуацию отказался .

В сезоне 2016/17 игрок принял участие в 51 матче КХЛ в составе минского «Динамо», в которых набрал 29 (15+14) очков.

Дэйв Льюис: «Степанов для многих игроков сборной – настоящий друг. После оглашения решения об его отчислении над раздевалкой повисла мертвая тишина»