Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о будущем Игоря Криушенко в национальной сборной.

– Криушенко пока не принял решения по поводу продолжения работы в сборной. Это было его условие – работать только до конца цикла.

Он не ставил условия заключать контракт и на следующий цикл. В отличие от Хацкевича, который сказал, что подпишет контракт, только если с ним будет подписан контракт на оставшуюся часть цикла и на весь следующий. Игорь Николаевич наоборот сказал, что он не хочет заключать длительный контракт и что он работает до конца текущего цикла, после чего хочет провести дополнительный разговор, оценить свою работу и после этого решать вопрос о продлении работы в национальной команде, – сказал Сафарьян.

Напомним, Игорь Криушенко возглавил сборную Беларуси перед мартовскими матчами сборной Беларуси, сменив на этом посту уволенного Александра Хацкевича.

Первые матчи под руководством Криушенко сложились для главной команды страны неудачно: в матче квалификации ЧМ-2018 Беларусь уступила Швеции (0:4), в товарищеской встрече – Македонии (0:3).

Таким образом, сборная Беларуси выдала худший старт в истории после назначения нового главного тренера.

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