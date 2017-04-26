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Андрей Лебедев: «Особой эйфории от выхода в финал Кубка нет. В таблице чемпионата дела идут не очень хорошо, нужно подниматься»

27.04.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Динамо-Брест» Андрей Лебедев прокомментировал итоги ответного полуфинального матча против БАТЭ (0:1, 2:1 по сумме двух матчей).

– Игра была тяжелой. Приехали в Борисов с преимуществом в два мяча, но старались не думать об этом и строить свой футбол. БАТЭ не дал нам сильно развернуться, поэтому пришлось отбиваться и искать контратаки, которые не очень-то и получались. Несмотря на это, даже после пропущенного гола мы искали возможности убежать в быстрый отрыв и забить гол, который все решил бы.

С настроем проблем не было. Мы хотим выиграть Кубок Беларуси. Это наша первоочередная задача. Также хотели забить, но в текущем сезоне у нас с этим небольшие проблемы.

- Как оцениваешь лично свою игру?

– Сложно сказать. Мы не сыграли «на ноль». Для защитников это всегда минус.

- В матче чемпионата БАТЭ сравнял счет после твоего неудачного выноса. Не «накручивал» себя из-за этого?

– Дома пересмотрел тот момент. Понимал, что это действительно была моя ошибка. Я не имел права выбивать в центр. Мог пропустить мяч, все что угодно сделать, только не в центр. Сделал выводы, извинился перед ребятами. У нас очень плотный график, поэтому все быстро забылось. Уже в воскресенье матч со «Славией». В таблице чемпионата дела идут не очень хорошо, нужно подниматься. Особой эйфории от выхода в финал нету, сезон продолжается, – сказал Лебедев.

Напомним, брестское «Динамо» обыграло БАТЭ со счетом 2:1 по сумме двух матчей и вышло в финал Кубка Беларуси, где 28 мая в Гродно сыграет с «Шахтером».

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Андрей Лебедев: «Особой эйфории от выхода в финал Кубка нет. В таблице чемпионата дела идут не очень хорошо, нужно подниматься»

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Защитник «Динамо-Брест» Андрей Лебедев прокомментировал итоги ответного полуфинального матча против БАТЭ (0:1, 2:1 по сумме двух матчей).

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