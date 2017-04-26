Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ходе реконструкции стадиона «Динамо».

– Мы попросили представителей ФИФА проинспектировать стадион «Динамо», чтобы ему была присвоена четвертая категория. Есть такая задача. Мы находимся в контакте с организацией, которая выступает заказчиком по реконструкции. Надеемся, что команда будет играть в Минске. Думаю, интерес к матчам сборной на 20-тысячном стадионе в столице будет больше, чем в Борисове.

Стадион «Динамо» те, кому он принадлежит, изначально планировали сделать национальным футбольным стадионом. Мы эту идею поддержали. Мало того, мы понесли определенные финансовые расходы, заказав у немецкой консалтинговой компании бизнес-план, чтобы кроме футбола арена могла использоваться по другим направлениям.

Но потом собственник принял решение об изменении назначения стадиона. Мы со своими двумя процентами на это решение повлиять не могли. Легкая атлетика – емкий с точки зрения медалей вид спорта. Если у нас даже 11, 18 или даже 23 игрока что-либо завоюют, медаль будет считаться как одна. В легкой атлетике же все медали разные.

Собственники посчитали, что в Минске должен быть стадион, на котором можно проводить соревнования самого высокого уровня. Они вообще не собирались на нем в футбол играть. То есть поле должно было использоваться только как сектор для метаний.

Слава Богу, глава государства дал распоряжение, чтобы футбол все-таки вернули на «Динамо». И мы сейчас ведем речь о присвоении ему четвертой категории, потому что вовремя спохватились. Надо было уложить подогрев. Не такие большие дополнительные затраты это потребовало по сравнению с тем, что уже было вложено, – сказал Сафарьян.

Напомним, стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию в конце 2012 года. Изначально планировалось превращение комплекса в футбольный стадион без беговых дорожек вместимостью около 40 тысяч человек. Сдачу объекта намечали на 7 ноября 2014 года.

Позже сроки реконструкции затянулись, а проект претерпел значительные изменения: было решено сохранить беговые дорожки и уменьшить вместимость трибун до 20 тысяч.

Стоимость реконструкции минского стадиона «Динамо» оценивается в 200 миллионов долларов.

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