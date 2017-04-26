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Аллегри – лучший тренер мира по версии европейских СМИ, Конте – 2-й, Гвардиола – 6-й
27.04.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Итальянская газета Corriere dello Sport провела среди 20 журналистов ведущих европейских изданий опрос относительно того, кто сейчас является лучшим тренером мира.
Первую тройку составили три итальянских специалиста – Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Антонио Конте («Челси»), Карло Анчелотти («Бавария»).
Нужно было назвать свою десятку тренеров. Первый получал 10 баллов, десятый – 1.
В голосовании принимали участие репортеры Corriere dello Sport, The Times, L’Equipe, Mediaset, Sky, Tuttosport, Rai Sport, Guerin Sportivo, La Repubblica, Corriere della Sera, Bild, beIN SPORTS.
Топ-10 тренеров мира по версии СМИ:
1. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 167 баллов
2. Антонио Конте («Челси») – 156
3. Карло Анчелотти («Бавария») – 137
4. Диего Симеоне («Атлетико») – 130
5. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 114
6. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сиити») – 108
7. Леонарду Жардим («Монако») – 97
8. Зинедин Зидан («Реал») – 87
9. Луис Энрике («Барселона») – 59
10. Унаи Эмери («ПСЖ») – 45
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Итальянская газета Corriere dello Sport провела среди 20 журналистов ведущих европейских изданий опрос относительно того, кто сейчас является лучшим тренером мира.
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