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Защитник «Гомеля» Дурай: «Беларусь? Бросилось в глаза, что матчи высшей лиги посещает совсем немного людей»
27.04.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский защитник «Гомеля» Тарас Дурай рассказал о своем имидже и неожиданной «встрече» с Андреем Шевченко.
― Полгода я отыграл в бобруйской «Белшине», а до этого, к слову, никогда не бывал в Беларуси. Потом, спустя несколько лет, перебрался в гродненский «Неман», поэтому имею представление о белорусском чемпионате. Что запомнилось? Еще тогда бросилось в глаза, что матчи высшей лиги посещает совсем немного людей: украинский чемпионат был более медийным, что ли. Еще запомнились хорошие дороги и чистота на улицах.
― В Гомеле уже адаптировался?
― Да, все отлично. Сейчас живу в гостинице, все устраивает, и пока повременю с поиском съемного жилья. Питание для команды организовано в «Туристе», поэтому не нужно никуда ездить: это очень удобно.
― Ты успел в одном из матчей
― После навеса с фланга я в пылу борьбы случайно ударил его локтем. Потом, конечно, извинился. Но даже спустя год-два меня спрашивали об этом инциденте люди, которые тоже узнали о нем случайно из интернета. Надеюсь, подобных моментов в моей карьере больше не будет.
― Ты, наверное, самый
― Мне всегда нравилось носить бороду, и это для меня уже больше, чем просто имидж или стиль. Сейчас не могу даже представить себя без бороды. Некоторые знакомые меня так и называют: Борода или Бородач.
― А мог бы на спор сбрить бороду? К примеру, если «Гомель» станет чемпионом.
― Давай эту тему отложим на более поздний срок :), – сказал Дурай.
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Защитник «Гомеля» Дурай: «Беларусь? Бросилось в глаза, что матчи высшей лиги посещает совсем немного людей»
Украинский защитник «Гомеля» Тарас Дурай рассказал о своем имидже и неожиданной «встрече» с Андреем Шевченко.
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