Украинский защитник «Гомеля» Тарас Дурай рассказал о своем имидже и неожиданной «встрече» с Андреем Шевченко.

― Полгода я отыграл в бобруйской «Белшине», а до этого, к слову, никогда не бывал в Беларуси. Потом, спустя несколько лет, перебрался в гродненский «Неман», поэтому имею представление о белорусском чемпионате. Что запомнилось? Еще тогда бросилось в глаза, что матчи высшей лиги посещает совсем немного людей: украинский чемпионат был более медийным, что ли. Еще запомнились хорошие дороги и чистота на улицах.

― В Гомеле уже адаптировался?

― Да, все отлично. Сейчас живу в гостинице, все устраивает, и пока повременю с поиском съемного жилья. Питание для команды организовано в «Туристе», поэтому не нужно никуда ездить: это очень удобно.

― Ты успел в одном из матчей разбить лицо Андрея Шевченко . В интернете есть информация об этом игровом эпизоде.

― После навеса с фланга я в пылу борьбы случайно ударил его локтем. Потом, конечно, извинился. Но даже спустя год-два меня спрашивали об этом инциденте люди, которые тоже узнали о нем случайно из интернета. Надеюсь, подобных моментов в моей карьере больше не будет.

― Ты, наверное, самый колоритный бородач в белорусском чемпионате…

― Мне всегда нравилось носить бороду, и это для меня уже больше, чем просто имидж или стиль. Сейчас не могу даже представить себя без бороды. Некоторые знакомые меня так и называют: Борода или Бородач.

― А мог бы на спор сбрить бороду? К примеру, если «Гомель» станет чемпионом.

― Давай эту тему отложим на более поздний срок :), – сказал Дурай.

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