﻿ Защитник «Гомеля» Дурай: «Беларусь? Бросилось в глаза, что матчи высшей лиги посещает совсем немного людей». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитник «Гомеля» Дурай: «Беларусь? Бросилось в глаза, что матчи высшей лиги посещает совсем немного людей»

27.04.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Украинский защитник «Гомеля» Тарас Дурай рассказал о своем имидже и неожиданной «встрече» с Андреем Шевченко.

― Полгода я отыграл в бобруйской «Белшине», а до этого, к слову, никогда не бывал в Беларуси. Потом, спустя несколько лет, перебрался в гродненский «Неман», поэтому имею представление о белорусском чемпионате. Что запомнилось? Еще тогда бросилось в глаза, что матчи высшей лиги посещает совсем немного людей: украинский чемпионат был более медийным, что ли. Еще запомнились хорошие дороги и чистота на улицах.

― В Гомеле уже адаптировался?

― Да, все отлично. Сейчас живу в гостинице, все устраивает, и пока повременю с поиском съемного жилья. Питание для команды организовано в «Туристе», поэтому не нужно никуда ездить: это очень удобно.

― Ты успел в одном из матчей разбить лицо Андрея Шевченко. В интернете есть информация об этом игровом эпизоде.

― После навеса с фланга я в пылу борьбы случайно ударил его локтем. Потом, конечно, извинился. Но даже спустя год-два меня спрашивали об этом инциденте люди, которые тоже узнали о нем случайно из интернета. Надеюсь, подобных моментов в моей карьере больше не будет.

― Ты, наверное, самый колоритный бородач в белорусском чемпионате…

― Мне всегда нравилось носить бороду, и это для меня уже больше, чем просто имидж или стиль. Сейчас не могу даже представить себя без бороды. Некоторые знакомые меня так и называют: Борода или Бородач.

― А мог бы на спор сбрить бороду? К примеру, если «Гомель» станет чемпионом.

― Давай эту тему отложим на более поздний срок :), – сказал Дурай.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!

Защитник «Гомеля» Дурай: «Беларусь? Бросилось в глаза, что матчи высшей лиги посещает совсем немного людей»

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский защитник «Гомеля» Тарас Дурай рассказал о своем имидже и неожиданной «встрече» с Андреем Шевченко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Аллегри – лучший тренер мира по версии европейских СМИ, Конте – 2-й, Гвардиола – 6-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика