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Анатолий Варивончик: «С Захаровым мы в ссоре с прошлого сезона»
27.04.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления «Немана» Анатолий Варивончик в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал об отношениях с главным тренером «Юности» Михаилом Захаровым.
- Какие у вас отношения с Михаилом Захаровым?
– Мы в ссоре. Видимо, Михал Михалычу что-то не понравилось, обиделся. До сих пор эту обиду держит.
- Как давно?
– Еще с прошлого сезона.
- Попытки примирения были?
– Я пытался звонить. Поздравлял его с успешным выступлением в Лиге чемпионов — тогда он поднял трубку, сказал «спасибо». В январе набирал, чтобы поздравить с юбилеем, но к тому времени он уже перестал отвечать на звонки. И я перестал набирать, – сказал Варивончик.
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Председатель правления «Немана» Анатолий Варивончик в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал об отношениях с главным тренером «Юности»...
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