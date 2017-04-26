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Анатолий Варивончик: «С Захаровым мы в ссоре с прошлого сезона»

27.04.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления «Немана» Анатолий Варивончик в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал об отношениях с главным тренером «Юности» Михаилом Захаровым.

- Какие у вас отношения с Михаилом Захаровым?

– Мы в ссоре. Видимо, Михал Михалычу что-то не понравилось, обиделся. До сих пор эту обиду держит.

- Как давно?

– Еще с прошлого сезона.

- Попытки примирения были?

– Я пытался звонить. Поздравлял его с успешным выступлением в Лиге чемпионов — тогда он поднял трубку, сказал «спасибо». В январе набирал, чтобы поздравить с юбилеем, но к тому времени он уже перестал отвечать на звонки. И я перестал набирать, – сказал Варивончик.

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Председатель правления «Немана» Анатолий Варивончик в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал об отношениях с главным тренером «Юности»...

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