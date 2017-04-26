Сборная Беларуси U-19 завершила групповой этап Кубка Словакии.

Кубок Словакии U-19

Группа В

Беларусь U-19 — Венгрия U-19 – 0:3

27 апреля, 12:00

В стартовой встрече турнира белорусы сыграли вничью со Словакией (2:2), затем уступили США (1:2).

Белорусы заняли последнее место в группе B и 28 апреля в матче за 7-е место встретятся с командой Чехии.