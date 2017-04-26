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Кубок Словакии (U-19). Беларусь разгромно уступила Венгрии и заняла последнее место в группе

27.04.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси U-19 завершила групповой этап Кубка Словакии.

Кубок Словакии U-19

Группа В

Беларусь U-19 — Венгрия U-19 – 0:3

27 апреля, 12:00

В стартовой встрече турнира белорусы сыграли вничью со Словакией (2:2), затем уступили США (1:2).

Белорусы заняли последнее место в группе B и 28 апреля в матче за 7-е место встретятся с командой Чехии.

 
 
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Сборная Беларуси U-19 завершила групповой этап Кубка Словакии.

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