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Кубок Словакии (U-19). Беларусь разгромно уступила Венгрии и заняла последнее место в группе
27.04.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси U-19 завершила групповой этап Кубка Словакии.
Кубок Словакии U-19
Группа В
Беларусь U-19 — Венгрия U-19 – 0:3
27 апреля, 12:00
В стартовой встрече турнира белорусы сыграли вничью со Словакией (2:2), затем уступили США (1:2).
Белорусы заняли последнее место в группе B и 28 апреля в матче за 7-е место встретятся с командой Чехии.
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Сборная Беларуси U-19 завершила групповой этап Кубка Словакии.
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