Игрок сборной Беларуси и БГК Денис Рутенко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу отметил, что ему комфортнее всего на родине.

- Весной вы продлили контракт с БГК. Другие предложения были?

– Не скажу, что их искал. Конечно, если захочешь — найдешь. Насколько серьезное предложение, уже другой вопрос. Скажу открыто: серьезных не было. В шутку говорил: даже если позвала бы «Барселона», сильно задумался бы. В силу возраста не хочется куда-то уезжать. Здесь семья. С удовольствием продлил контракт.

- Вы и раньше говорили: жить в чужой стране — это не мое.

– Дело в людях, ментальности. Здесь мне все близко. Еще когда жил в Словении, это напрягало. От нашего человека всегда знаешь, чего ожидать. Если что-то не нравится, он сам тебе скажет об этом или покажет всем своим видом. В Европе же все ходят, улыбаются, но не знаешь, чего от них ожидать. Мне это не нравилось. Всегда старался находиться в окружении людей честных и открытых, и сам так жить. Есть и другие нюансы. В Италии, допустим, не успел ты в будни из-за тренировок съездить в магазин и купить продукты — в выходные все закрыто. Это мелочи, к которым надо привыкать. Но они накапливаются. И ты понимаешь: у нас все ближе и лучше. Хотя тоже хватает минусов. Но в родной стране и воспринимаешь все по-другому, – сказал Рутенко.

Денис Рутенко: «БГК усиливается, и надежда на титул Лиги чемпионов остается»

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