﻿ Сергей Сафарьян: «Какая удача была со Штанге? Как были качели, так они и остались. Победа над Францией – всего лишь эпизод». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Какая удача была со Штанге? Как были качели, так они и остались. Победа над Францией – всего лишь эпизод»

27.04.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о работе Бернда Штанге в сборной Беларуси.

- Почему АБФФ после Штанге не приглашала работать со сборной иностранных специалистов?

– Я бы не сказал, что есть мнение, что иностранный тренер – это плохо. Такие варианты каждый раз рассматриваются, но не находят поддержки большинства специалистов. Но я бы не хотел обожествлять Штанге, что что-то великое произошло с его приходом в национальную команду. То, что была PR-кампания и другая медийность тренера, то это не значит, что принципиально что-то поменялось в результатах команды или постановке игры. Как были качели, так они и остались. Победа над Францией – это всего лишь эпизод, это не система.

Мнение большинства специалистов – надо доверять команду своему, а не чужому.

- Но ведь после Штанге у белорусских специалистов работа складывается неудачно.

– А какая удача была со Штанге? Были попытки работы как с белорусскими тренерами, так и зарубежными. Не могу сейчас сказать, будет следующий наставник сборной иностранцем или соотечественником. Да и не хотелось бы, когда Криушенко только начал работать, заявлять, что у сборной будет другой тренер. Это просто-напросто некорректно, – сказал Сафарьян.

Напомним, Бернд Штанге возглавлял сборную Беларуси с 30 июля 2007 года по 30 ноября 2011. Под его руководством команда провела 49 матчей, в которых одержала 17 побед и 14 раз сыграла вничью.

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Сергей Сафарьян: «Какая удача была со Штанге? Как были качели, так они и остались. Победа над Францией – всего лишь эпизод»

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о работе Бернда Штанге в сборной Беларуси.

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