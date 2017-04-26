Журналист «Прессбола» и генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич поделился мнением о белорусской спортивной журналистике.

«Что такое белорусская спортивная журналистика?

Я не рискну дать ей четкое определение, но я искренне сочувствую всем, кто в ней существует. Что вы назовете успехом в ней, кроме ухода отсюда на нормальную работу?

Каково в ней вертикальное развитие — сколько ступеней можно пройти вверх? 10 приличных текстов подряд — и вы уже в топ-10 спортивных журналистов страны с весомой заявкой поездки куда-нибудь в загранкомандировку. Если, конечно, ваша редакция достаточно приближена к какому-нибудь источнику этих поездок или, если повезло меньше, хоть к каким-то другим деньгам.

Каково горизонтальное — откуда и куда вы можете перейти, сохраняя «спортивную журналистику» в качестве основного занятия? Сколько вообще ставок «спортивных журналистов» в стране? Сколько редакций?

Давайте честно: спортивное текстописание в РБ мертво. По степени его близости к сегодняшнему дню его можно приравнять к кружку исторической реконструкции Грюнвальдской битвы. Это нормально. Когда-то без кузнеца было никуда. А теперь — хоть куда. Дело даже не в качестве подков, оно как раз повысилось. Просто подковы никому больше не нужны.

Вы можете думать, что спортивное мемопроизводство и гифкоделание в Беларуси более перспективны. В них я смыслю меньше, но и с ними я бы не связывался на вашем месте и в ваше время. Итог один.

Белорусская спортивная журналистика — это бесконечный сон жены рыбака. В котором ни особых денег, ни почета, ни возможностей, ни развития, ничего. В котором некому писать и некому читать. Юрьичу в этом году исполняется 59, а нового Юрьича не видно в упор. И не будет видно: ни один настолько же умный человек не потратит в XXI веке свою жизнь на эту пустоту», – сказал Вашкевич.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.

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