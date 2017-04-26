Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов поделился ожиданиями от чемпионата мира.

- На что мы можем рассчитывать на чемпионате мира? Льюис говорит о борьбе за медали…

– Не люблю давать прогнозы. В любом случае, раз мы едем на турнир, то необходимо настраиваться на положительный исход. Понятно, что играем против непростых коллективов, где собраны лучшие игроки мира. Нам нужно настраиваться на любой матч, не обращая внимания на имена.

- В чем сила сборной Беларуси?

– Давайте признаем, что у нас нет индивидуально сильных игроков, которые в одиночку способны решить исход матча. Мы должны быть сильны командными действиями. Все игроки, выходящие на площадку, будут выполнять ту задачу, которую поставит тренерский штаб. Если кто-то будет выпадать, то выполнить задачу будет сложно.

- Бывали в Париже?

– Во Франции был неоднократно, но в столице не доводилось. Знаете, судя по последним новостям, которые приходят из Парижа, даже не знаю, вдохновит меня этот город или нет. В любом случае мы туда едем не по Елисейским полям гулять, а представлять страну на серьезном турнире, – сказал Денисов.

Сборная Беларуси 30 апреля и 1 мая проведет два спарринга с Францией, после чего выступит на чемпионате мира-2017 в Париже. Там ее соперниками последовательно станут Финляндия, Чехия, Канада, Швейцария, Франция, Словения и Норвегия.

Самое время начать играть с 1XBET: как получить бонус 200 руб