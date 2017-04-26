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Прокуратура Франции расследует коррупцию в ФИФА и выборы стран-хозяек ЧМ-2018, ЧМ-2022
27.04.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА.
Расследование касается и процесса выборов стран-хозяек ближайших мировых первенств – ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.
В ходе дела сотрудники прокуратуры посетили в Швейцарии экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и провели с ним беседу, опросив его в качестве свидетеля.
Французскую прокуратуру интересуют в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала.
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Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА.
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