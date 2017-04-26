﻿ Сергей Сафарьян: «Некоторые люди зарабатывают на том, что говорят, что в белорусском футболе все плохо». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Сафарьян: «Некоторые люди зарабатывают на том, что говорят, что в белорусском футболе все плохо»

27.04.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о возможности своего увольнения.

- Какой продолжительности контракт заключен лично с вами? И не исключаете ли вы возможность увольнения за неудовлетворительные результаты работы?

– Разумеется, внутри АБФФ существует контрактная система. Что касается меня, то у меня, вообще-то говоря, выборная должность. Вопрос о моем соответствии ей может быть поставлен на любой конференции, которая даже не является отчетно-выборной. Период избрания – 4 года. Последняя конференция состоялась 22 марта текущего года. Следующая будет в марте 2018 года. На любую из этих конференций есть процедура, чтобы отозвать того, кто избран. Для этого нужно только желание членов АБФФ.

- Кстати, о неудовлетворительных результатах. На реконструированном стадионе «Динамо» сохранятся беговые дорожки. Не боитесь, что через 5-10 лет вас и Румаса будут попрекать за это, не вникая в детали?

– Почему потом? Меня уже попрекают, причем попрекают всем. И к чему я имею отношение, и к чему не имею. Стадион находится на балансе города Минска. Я уже неоднократно говорил об этом, но все продолжают муссировать одно и то же. «Надо говорить, что все плохо!». Ну хорошо, некоторые люди на этом зарабатывают, пусть зарабатывают, – сказал Сафарьян.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!

Сергей Сафарьян: «Некоторые люди зарабатывают на том, что говорят, что в белорусском футболе все плохо»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о возможности своего увольнения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Вашкевич: «Сочувствую всем, кто существует в белорусской спортивной журналистике. Спортивное текстописание в РБ мертво»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика