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Сергей Сафарьян: «Некоторые люди зарабатывают на том, что говорят, что в белорусском футболе все плохо»
27.04.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о возможности своего увольнения.
- Какой продолжительности контракт заключен лично с вами? И не исключаете ли вы возможность увольнения за неудовлетворительные результаты работы?
– Разумеется, внутри АБФФ существует контрактная система. Что касается меня, то у меня, вообще-то говоря, выборная должность. Вопрос о моем соответствии ей может быть поставлен на любой конференции, которая даже не является отчетно-выборной. Период избрания – 4 года. Последняя конференция состоялась 22 марта текущего года. Следующая будет в марте 2018 года. На любую из этих конференций есть процедура, чтобы отозвать того, кто избран. Для этого нужно только желание членов АБФФ.
- Кстати, о неудовлетворительных результатах. На реконструированном стадионе «Динамо» сохранятся беговые дорожки. Не боитесь, что через 5-10 лет вас и Румаса будут попрекать за это, не вникая в детали?
– Почему потом? Меня уже попрекают, причем попрекают всем. И к чему я имею отношение, и к чему не имею. Стадион находится на балансе города Минска. Я уже неоднократно говорил об этом, но все продолжают муссировать одно и то же. «Надо говорить, что все плохо!». Ну хорошо, некоторые люди на этом зарабатывают, пусть зарабатывают, – сказал Сафарьян.
В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.
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Сергей Сафарьян: «Некоторые люди зарабатывают на том, что говорят, что в белорусском футболе все плохо»
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о возможности своего увольнения.
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