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НХЛ. Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Оттава» сыграет с «Рейнджерс»
27.04.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 0-0 Счет в серии: 0-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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