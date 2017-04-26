﻿ НХЛ. Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Оттава» сыграет с «Рейнджерс». 21.by
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НХЛ. Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Оттава» сыграет с «Рейнджерс»

27.04.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Оттава – Рейнджерс
Дата проведения
28 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

 

Вашингтон – Питтсбург
Дата проведения
28 апреля, 02.30, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Стэнли

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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 0-0 Счет в серии: 0-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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