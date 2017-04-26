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Андрей Костицын: «Льюис говорит о борьбе за медали? Про медали речь идти не может — точно»

27.04.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард сборной Беларуси Андрей Костицын поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

- Дэйв Льюис признался, что серьезно рассчитывает на вас с братом.

– Да, мы пришли к нему в кабинет, где пообщались. Он сказал, что впереди чемпионат мира, где мы должны быть лидерами сборной, должны показать свой хоккей. Обсудили будущее.

- На какой результат настраиваетесь? Льюис говорит о борьбе за медали.

– Про медали речь идти не может — точно. Будем настраиваться побеждать в каждой игре. Если матчи будут нам удаваться так же, как тренировки, то нас ждет успех в некоторых встречах.

- Льюис также отметил, что сегодняшний состав сборной наиболее сильный за время его пребывания в Беларуси.

– Такое у нас каждый год говорят. Но ведь кто-то из игроков уходит, а кто-то приходит. Каждый год образуется новая команда. Мне сложно говорить что-то по этому поводу. На чемпионате мира все увидим, – сказал Костицын.

Сборная Беларуси 30 апреля и 1 мая проведет два спарринга с Францией, после чего выступит на чемпионате мира-2017 в Париже. Там ее соперниками последовательно станут Финляндия, Чехия, Канада, Швейцария, Франция, Словения и Норвегия.

Дэйв Льюис: «Задачи не изменились. Намерены попадать в плей-офф и бороться за медали на ЧМ»

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Форвард сборной Беларуси Андрей Костицын поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

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