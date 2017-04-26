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Der Spiegel опубликовал доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании в 2010 году
27.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие информацию о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заплатил девушке, чтобы избежать обвинений в изнасиловании.
Как уже сообщалось, инцидент произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе. Тогда 20-летняя американка заявила об изнасиловании со стороны футболиста и собиралась его засудить. Адвокат Роналду в январе 2010 года
Теперь немецкое издание привело переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.
Де Кастро: «Посредник говорит, что она рыдает и потрясена, потому что думает, что тебя это не интересует. Пока разговоров о деньгах не было. Но это скоро случится».
Роналду: «Окей».
Де Кастро: «950 тысяч долларов».
Роналду: «Просят эту сумму?»
Де Кастро: «Это первые требования. Теперь 660 тысяч евро. Мы не согласимся. Переговоры продолжаются».
Роналду: «Это слишком много?»
Де Кастро: «Думаю, да. Мы уладим это за меньшую сумму».
Роналду: «Должно быть меньше!»
Де Кастро: «Окей».
Де Кастро: «После 12 часов переговоров мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить за посредничество, о чем я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. Было нелегко прийти к такому соглашению».
Предполагаемая жертва насилия Сьюзен К. отказалась общаться с репортерами издания. Der Spiegel предполагает, что это обусловлено пунктом в соглашении с Роналду, по которому девушка не имеет права снова выдвигать обвинения и распространяться об этом.
В статье также предоставлены документы, на которых есть подпись самого Роналду. Таким образом, издание привело доказательства перечисления денег, но не факта изнасилования футболистом.
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие информацию о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заплатил девушке, чтобы избежать...
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