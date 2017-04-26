﻿ Der Spiegel опубликовал доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании в 2010 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Der Spiegel опубликовал доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании в 2010 году

27.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие информацию о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заплатил девушке, чтобы избежать обвинений в изнасиловании.

Как уже сообщалось, инцидент произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе. Тогда 20-летняя американка заявила об изнасиловании со стороны футболиста и собиралась его засудить. Адвокат Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч, чтобы игрок избежал обвинений.

Теперь немецкое издание привело переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.

Де Кастро: «Посредник говорит, что она рыдает и потрясена, потому что думает, что тебя это не интересует. Пока разговоров о деньгах не было. Но это скоро случится».

Роналду: «Окей».

Де Кастро: «950 тысяч долларов».

Роналду: «Просят эту сумму?»

Де Кастро: «Это первые требования. Теперь 660 тысяч евро. Мы не согласимся. Переговоры продолжаются».

Роналду: «Это слишком много?»

Де Кастро: «Думаю, да. Мы уладим это за меньшую сумму».

Роналду: «Должно быть меньше!»

Де Кастро: «Окей».

Де Кастро: «После 12 часов переговоров мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить за посредничество, о чем я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. Было нелегко прийти к такому соглашению».

Предполагаемая жертва насилия Сьюзен К. отказалась общаться с репортерами издания. Der Spiegel предполагает, что это обусловлено пунктом в соглашении с Роналду, по которому девушка не имеет права снова выдвигать обвинения и распространяться об этом.

В статье также предоставлены документы, на которых есть подпись самого Роналду. Таким образом, издание привело доказательства перечисления денег, но не факта изнасилования футболистом.

Роналду опроверг информацию об обвинении в изнасиловании

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!

Der Spiegel опубликовал доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании в 2010 году

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие информацию о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заплатил девушке, чтобы избежать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Костицын: «Льюис говорит о борьбе за медали? Про медали речь идти не может — точно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика