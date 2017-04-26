Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие информацию о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заплатил девушке, чтобы избежать обвинений в изнасиловании.

Как уже сообщалось, инцидент произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе. Тогда 20-летняя американка заявила об изнасиловании со стороны футболиста и собиралась его засудить. Адвокат Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч, чтобы игрок избежал обвинений.

Теперь немецкое издание привело переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.

Де Кастро: «Посредник говорит, что она рыдает и потрясена, потому что думает, что тебя это не интересует. Пока разговоров о деньгах не было. Но это скоро случится».

Роналду: «Окей».

Де Кастро: «950 тысяч долларов».

Роналду: «Просят эту сумму?»

Де Кастро: «Это первые требования. Теперь 660 тысяч евро. Мы не согласимся. Переговоры продолжаются».

Роналду: «Это слишком много?»

Де Кастро: «Думаю, да. Мы уладим это за меньшую сумму».

Роналду: «Должно быть меньше!»

Де Кастро: «Окей».

Де Кастро: «После 12 часов переговоров мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить за посредничество, о чем я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. Было нелегко прийти к такому соглашению».

Предполагаемая жертва насилия Сьюзен К. отказалась общаться с репортерами издания. Der Spiegel предполагает, что это обусловлено пунктом в соглашении с Роналду, по которому девушка не имеет права снова выдвигать обвинения и распространяться об этом.

В статье также предоставлены документы, на которых есть подпись самого Роналду. Таким образом, издание привело доказательства перечисления денег, но не факта изнасилования футболистом.

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