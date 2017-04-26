﻿﻿ Сергей Сафарьян: «Кто-то из топ-итальянцев присылал свое предложение возглавить сборную Беларуси. Но там зарплата стремилась к восьмизначной цифре». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Кто-то из топ-итальянцев присылал свое предложение возглавить сборную Беларуси. Но там зарплата стремилась к восьмизначной цифре»

27.04.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о предложении итальянского тренера, запросившего почти 10 миллионов долларов за работу на посту главного тренера сборной Беларуси.

- Из иностранных тренеров можно выделить Авраама Гранта, который привел сборную Нигерии к финалу Кубка Африки.

– А вы знаете, сколько стоит Грант? Я примерный порядок цен знаю. Федерация такими средствами не располагает. Можно разные фамилии называть. Кто-то из топ-итальянцев присылал свое предложение возглавить сборную Беларуси. Но там цифра стремилась не то что к семизначной, а к восьмизначной. Нужно соотносить свои желания и возможности. Иностранца топ-уровня мы себе позволить не можем.

Да, можно предложить специалиста, который пока не на слуху, но который хочет с нашей сборной сделать себе имя.

- Славен Билич, кстати, в сборной Хорватии зарабатывал всего пять тысяч долларов в месяц.

– Такие варианты рассматриваются всегда, – сказал Сафарьян.

Сергей Сафарьян: «Продление контракта с Криушенко? Он сам пока не принял решение. Это было его условием – работать только до конца цикла»

Сергей Сафарьян: «Какая удача была со Штанге? Как были качели, так они и остались. Победа над Францией – всего лишь эпизод»

 

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о предложении итальянского тренера, запросившего почти 10 миллионов долларов за работу на посту главного тренера...

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