Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о предложении итальянского тренера, запросившего почти 10 миллионов долларов за работу на посту главного тренера сборной Беларуси.

- Из иностранных тренеров можно выделить Авраама Гранта, который привел сборную Нигерии к финалу Кубка Африки.

– А вы знаете, сколько стоит Грант? Я примерный порядок цен знаю. Федерация такими средствами не располагает. Можно разные фамилии называть. Кто-то из топ-итальянцев присылал свое предложение возглавить сборную Беларуси. Но там цифра стремилась не то что к семизначной, а к восьмизначной. Нужно соотносить свои желания и возможности. Иностранца топ-уровня мы себе позволить не можем.

Да, можно предложить специалиста, который пока не на слуху, но который хочет с нашей сборной сделать себе имя.

- Славен Билич, кстати, в сборной Хорватии зарабатывал всего пять тысяч долларов в месяц.

– Такие варианты рассматриваются всегда, – сказал Сафарьян.

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