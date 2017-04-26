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Сергей Сафарьян: «Капский в принципе разделил нашу точку зрения по Хацкевичу, что у него не сложилась работа в сборной»
27.04.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал об отношении председателя правления БАТЭ Анатолия Капского к конфликту между АБФФ и бывшим главным тренером сборной Беларуси Александром Хацкевичем.
- Почему в свое время вы выбрали именно Хацкевича на пост главного тренера сборной Беларуси?
– На тот момент на взгляд членов Исполкома он был лучшим из всех кандидатов.
- Это ведь все горячо обсуждалось. Решающим был голос Капского, который поддержал кандидатуру Хацкевича. А какая позиция Анатолия Анатольевича сейчас, после увольнения специалиста?
– В защиту Александра Николаевича? Нет-нет, Капский в принципе разделил нашу точку зрения, что у него не сложилась работа в сборной и возлагаемые на Хацкевича надежды не оправдались. Но в тот момент, когда выбирали Александра Николаевича, было ощущение, что эта самая правильная кандидатура и единственный тренер, который получил поддержку со всех сторон, – сказал Сафарьян.
Напомним, Александр Хацкевич был уволен из сборной Беларуси в декабре минувшего года, не согласившись на понижение зарплаты. В настоящее время Хацкевич в установленном порядке пытается обжаловать это решение. Так, в середине апреля
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Сергей Сафарьян: «Капский в принципе разделил нашу точку зрения по Хацкевичу, что у него не сложилась работа в сборной»
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал об отношении председателя правления БАТЭ Анатолия Капского к конфликту между АБФФ и бывшим главным тренером...
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