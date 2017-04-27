﻿ Михаил Захаров: «Турнир с участием клубов КХЛ? Минскому «Динамо» тоже было приглашение! Они его проигнорировали». 21.by
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Михаил Захаров: «Турнир с участием клубов КХЛ? Минскому «Динамо» тоже было приглашение! Они его проигнорировали»

27.04.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, почему на организуемом клубом летнем турнире с участием московского и рижского «Динамо», «Локомотива» и «Югры» не сыграет минское «Динамо».

– А им было приглашение! Они его проигнорировали. В январе был разговор с Бурбой (Павел Бурба – бывший гендиректор столичного клуба – прим. Tribuna.com). Он сказал, что тот скажет тренерскому корпусу. Там ответили, что их такой турнир не интересует. Ну не интересует – и не интересует.

С другой стороны, у них же свой турнир был – «турнир Руслана Салея». Они же от него отказались. Может, они не видят смысла в Минске на этих турнирах играть. Может, им на выездных легче играется. У них, наверное, своя философия.

Был разговор в январе, а больше шибко с ними не общались.

Для «Юности» этот турнир будет значить многое. Во-первых, хороший турнир. Конечно, мы подготовимся к нему, – сказал Захаров.

«Юность» организует летний турнир с участием московского и рижского «Динамо», «Локомотива» и «Югры»

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, почему на организуемом клубом летнем турнире с участием московского и рижского «Динамо», «Локомотива» и «Югры»...

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