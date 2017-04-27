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НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Торонто», «Мемфис» встретится с «Сан-Антонио»

27.04.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается оформить выход в следующий этап в выездной встрече с «Милуоки». В Мемфисе местные «Гризлис» сразятся со «Сперс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Милуоки – Торонто 89:92 (24:28, 14:23, 23:23, 28:18)
Дата проведения
28 апреля, 02.00, «Bradley Center»
Онлайн матча
Милуоки
Адетокумбо (34 + 9 подборов), Миддлтон (19), Брогдон (6), Снелл (2), Макер (2 + 5 блок-шотов)  старт; Деллаведова (12), Терри (8), Монро (6 + 7 подборов), Хенсон (0).
Торонто
ДеРозан (32 + 5 перехватов), Лаури (13), Пауэлл (8), Ибака (7 + 11 подборов), Кэрролл (6)  старт; Паттерсон (7), Валанчюнас (6), Джозеф (5), Райт (4), Такер (4 + 7 подборов).

«Торонто» ведет в серии – 3-2

Мемфис – Сан-Антонио 57:47 (3 четверть)
Дата проведения
28 апреля, 04.30, «FedExForum»
Онлайн матча
Мемфис
Марк Газоль (11), Конли (10), Картер (10), Рэндолф (8 + 7 подборов), Эннис (5).

«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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