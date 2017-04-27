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НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Торонто», «Мемфис» встретится с «Сан-Антонио»
27.04.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» попытается оформить выход в следующий этап в выездной встрече с «Милуоки». В Мемфисе местные «Гризлис» сразятся со «Сперс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
«Торонто» ведет в серии – 3-2
«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях первого раунда плей-офф НБА-2017.
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