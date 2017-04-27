﻿ Жозе Моуринью: «Думаю, «Сити» финиширует в топ-4, а мы с «Арсеналом» и «Ливерпулем» будем бороться за четвертое место». 21.by
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Жозе Моуринью: «Думаю, «Сити» финиширует в топ-4, а мы с «Арсеналом» и «Ливерпулем» будем бороться за четвертое место»

28.04.2017 02:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ оценил шансы команд на финише сезона.

«Думаю, учитывая календарь оставшихся матчей, «Сити» финиширует в топ-4. А мы вместе с «Арсеналом» и «Ливерпулем» будем бороться за четвертое место. Будем стараться, но реальность такова, что у нас на носу полуфинал Лиги Европы и куча проблем с игроками.

Но все равно будем биться», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ оценил шансы команд на финише сезона.

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