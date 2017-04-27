Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ оценил шансы команд на финише сезона.

«Думаю, учитывая календарь оставшихся матчей, «Сити» финиширует в топ-4. А мы вместе с «Арсеналом» и «Ливерпулем» будем бороться за четвертое место. Будем стараться, но реальность такова, что у нас на носу полуфинал Лиги Европы и куча проблем с игроками.

Но все равно будем биться», – сказал Моуринью.