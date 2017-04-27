Полузащитник «Шахтера» Любан Црепуля в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем рассказал историю о том, как оказался нетрезвым в ДТП.

– Нашел историю о том, что в Хорватии ты однажды попал в аварию в нетрезвом состоянии. Вспомнишь?

– Да, для меня не проблема рассказать о той истории. Чего греха таить, я был молодой и сумасшедший. В таком возрасте многие совершают ошибки. Совершенно не понимал, что делаю, не думал о последствиях. После вечеринки сел за руль и снес несколько столбов. Но это все далеко в прошлом. Сейчас ни о чем подобном и не подумаю, – сказал Црепуля.

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