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Любан Црепуля: «Нетрезвый в ДТП? Чего греха таить, я был молодой и сумасшедший»
28.04.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Любан Црепуля в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем рассказал историю о том, как оказался нетрезвым в ДТП.
– Нашел историю о том, что в Хорватии ты однажды попал в аварию в нетрезвом состоянии. Вспомнишь?
– Да, для меня не проблема рассказать о той истории. Чего греха таить, я был молодой и сумасшедший. В таком возрасте многие совершают ошибки. Совершенно не понимал, что делаю, не думал о последствиях. После вечеринки сел за руль и снес несколько столбов. Но это все далеко в прошлом. Сейчас ни о чем подобном и не подумаю, – сказал Црепуля.
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Полузащитник «Шахтера» Любан Црепуля в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем рассказал историю о том, как оказался нетрезвым в ДТП.
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