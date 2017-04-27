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БАТЭ демонстрирует худший старт сезона по посещаемости с момента открытия «Борисов-Арены»
28.04.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам 4-х туров чемпионата Беларуси и домашних матчей в весенней стадии Кубка средняя посещаемость БАТЭ составляет 5272 человека.
Этот показатель является худшим для клуба с момента открытия «Борисов-Арены». В 2015 году посещаемость команды за такой же срок составила 5293 человека, в 2016-м – 5623.
Напомним, в целом в сезоне-2017 посещаемость белорусского футбола демонстрирует положительную динамику.
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По итогам 4-х туров чемпионата Беларуси и домашних матчей в весенней стадии Кубка средняя посещаемость БАТЭ составляет 5272 человека.
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