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БАТЭ демонстрирует худший старт сезона по посещаемости с момента открытия «Борисов-Арены»

28.04.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам 4-х туров чемпионата Беларуси и домашних матчей в весенней стадии Кубка средняя посещаемость БАТЭ составляет 5272 человека.

Этот показатель является худшим для клуба с момента открытия «Борисов-Арены». В 2015 году посещаемость команды за такой же срок составила 5293 человека, в 2016-м – 5623.

Напомним, в целом в сезоне-2017 посещаемость белорусского футбола демонстрирует положительную динамику.

Посещаемость Кубка Беларуси выросла на 61 процент по сравнению с сезоном 2015/2016

Посещаемость чемпионата Беларуси увеличилась на 22 процента по сравнению с сезоном-2016

 
 
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По итогам 4-х туров чемпионата Беларуси и домашних матчей в весенней стадии Кубка средняя посещаемость БАТЭ составляет 5272 человека.

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