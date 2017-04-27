По итогам 4-х туров чемпионата Беларуси и домашних матчей в весенней стадии Кубка средняя посещаемость БАТЭ составляет 5272 человека.

Этот показатель является худшим для клуба с момента открытия «Борисов-Арены». В 2015 году посещаемость команды за такой же срок составила 5293 человека, в 2016-м – 5623.

Напомним, в целом в сезоне-2017 посещаемость белорусского футбола демонстрирует положительную динамику.

Посещаемость Кубка Беларуси выросла на 61 процент по сравнению с сезоном 2015/2016

Посещаемость чемпионата Беларуси увеличилась на 22 процента по сравнению с сезоном-2016