Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ выразил несогласие с решением арбитра Мартина Аткинсона удалить полузащитника манкунианцев Маруана Феллайни за бодание форварда «горожан» Серхио Агуэро.

«Аткинсон сказал мне, что, на его взгляд, это красная. Но я видел Агуэро в тоннеле – нос не сломан, голова – на месте, лицо как всегда приятное. Так что я не уверен…

Если бы Серхио не упал на газон, то удаления не было бы. Но поскольку Феллайни предоставил ему такой шанс… Зато я точно знаю, что 15 минут мы играли вдесятером, и парни бились за ничью просто потрясающе», – сказал Моуринью.