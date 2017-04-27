﻿ Владислав Безбородов о назначении на матч ЦСКА – «Спартак»: «Никогда не задумывался о том, что у меня питерская прописка». 21.by
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Владислав Безбородов о назначении на матч ЦСКА – «Спартак»: «Никогда не задумывался о том, что у меня питерская прописка»

28.04.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Арбитр Владислав Безбородов прокомментировал свое назначение на центральный матч 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак».

– Как восприняли назначение на дерби?

– Спокойно. У меня уже были такие матчи, дополнительного волнения нет. Играют две классные команды, и для меня является честью обслужить этот матч. Встреча будет интересной, ключевой – идет концовка сезона. Хороший настрой на хорошую игру. В общем, спокойный профессиональный подход, нет ничего необычного.

– Вы человек с питерской пропиской – принцип нейтральности соблюден, или возникнут вопросы у команд, болельщиков? Ведь «Зенит» продолжает погоню за лидерами.

– Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Для меня есть конкретная игра и конкретные команды – и больше ничего. Встречаются красные, зеленые, желтые или синие – мне все равно. Мне надо хорошо делать свою работу на протяжении 90 минут, и других мыслей по этому поводу нет.

– В преддверии матча наверняка станут вспоминать один из эпизодов дерби с вашим участием, когда после симуляции Паршивлюка был ошибочно назначен пенальти в ворота ЦСКА. Забыли уже об этом?

– Что было, то было. Как-то уже говорил про этот эпизод, повторяться не хочется, — сказал Безбородов.

 
 
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Арбитр Владислав Безбородов прокомментировал свое назначение на центральный матч 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак».

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