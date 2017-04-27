Бывший главный тренер сборной Беларуси Анатолий Варивончик в беседе с корреспондентом «Прессбола» Артуром Жолем вспомнил о выступлении национальной команды на Олимпиаде-1998.

– Игры в Нагано – особый повод для гордости?

– Не скрою – да. И хоккеистам, и тренерам Олимпиада запоминается на всю жизнь. Тем более Беларусь впервые попала на такие соревнования. Отбор получился непростым. На первой квалификации в Риге Латвия собрала сильнейший состав с Озолиньшем и другими НХЛовцами. Но мы победили 4:1. Потом поехали в Инсбрук, где сражались с австрийцами, казахстанцами и норвежцами. Путевка в Японию доставалась двум командам, а третья попадала в стыковые матчи. Пробиться напрямую особо не рассчитывали, поэтому заказали обратный рейс с учетом стыка. Однако в итоге стали первыми. И пока сидели лишних два дня в Инсбруке, начали осознавать масштаб успеха. До этого ведь никто из белорусских «игровиков» не попадал на Игры.

Ну а сама Олимпиада – это незабываемо. Тем более НХЛ впервые отпустила своих хоккеистов. На предварительной стадии сначала победили французов и немцев, а в заключительном, ничего не решавшем, туре сыграли вничью с Японией – 2:2. Мне тогда позвонил Александр Григорьевич: «Ты что там – специально договорной матч устроил?» Говорю: «Нет, конечно. Зато сейчас вся Япония будет за нас болеть!». А с этой командой реально сложнее всего пришлось. Хуже, чем с французами и немцами. Это же очень исполнительная, дисциплинированная нация – как тренер сказал, так и делают.

– Удовлетворите любопытство: когда вам звонит президент, как это происходит чисто технически?

– Ну вот так. Дают трубку, я особо не понимаю, кто говорит, а там голос: «Договорной матч?» (Смеется.) Перед финальным раундом, где попали на Канаду, США и Швецию, Александр Григорьевич уже прилетел в Нагано. Пришел на тренировку, увидел меня, ужаснулся: «Ты чего такой бледный?!» А я не знал, когда спать – восемь часов разницы… – сказал Варивончик.

На дебютной для сборной Беларуси Олимпиаде-1998 белорусы под руководством Анатолия Варивончика заняли 7-е место. На 2-м этапе квалификации наша команда заняла первое место в группе 3, оставив позади Латвию, Венгрию, Эстонию и Литву с общей разницей шайб 54:4. На третьем этапе квалификации Беларусь оказалась выше Казахстана, Австрии и Норвегии, добыв путевку на предварительный турнир Игр.

На предварительном турнире в Нагано Беларусь заняла 1-е место в группе А, крупно обыграв Францию (4:0) и Германию (8:2) и сыграв вничью с Японией (2:2).

В финальном турнире Беларусь заняла последнее место в группе D, уступив Канаде, США и Швеции, однако в связи с регламентом турнира квалифицировалась в четвертьфинал. Там наша команда уступила России (1:4) и выбыла из турнира.

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