Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал о своей тренерской философии.

- Будучи футболистом, вы поиграли в Польше, Чехии, Латвии, Китае, Финляндии. Для тренера это всегда в итоге полезно – посмотреть еще в годы игровой карьеры организацию работы клубов изнутри в разных странах?

– Конечно. Во-первых, я повидал разные стили управления командами и футболистами. Сначла была территория Советского Союза, где появлялись тренеры, которые пытались вводить новшества. Если взять по-игроцки, то интереснее всего было работать с Сергеем Зборовским. Вся его работа была построена на методике Валерия Лобановского. А это – хорошая функциональная готовность именно с научной точки зрения, и большие, но грамотные нагрузки. Второй момент – это когда я в возрасте 30 лет переехал в Латвию. Там вся работа полностью строилась через мяч, как это проповедовал Константин Бесков. И я наблюдал колоссальный прогресс команды, которая менялась буквально на глазах, хотя до того это была абсолютно средняя латвийская команда, исповедующая силовой футбол. Игра была полностью перестроена буквально за два месяца. И наблюдать за этим процессом изнутри – бесценно в плане полученного опыта.

Уже тогда я начал вести конспекты и записывал все самое важное. Через 6-8 лет после Латвии я начал узнавать, на каком научно-методическом обеспечении все это было построено. И только тогда узнал, что с этой точки зрении все было идеально правильно. Поэтому был результат. С того момента, где-то с начала двухтысячных, у меня возникла идея объединения двух методик, Лобановского и Бескова, в одну. Хотя, во времена, когда я был еще футболистом, абсолютно все твердили, что это невозможно.

Третий важный этап игровой карьеры – когда я доигрывал в Скандинавии. Там я оценил совершенно другой подход – очень интенсивные, но короткие тренировки, чего не видел на то время ранее. Я на всю жизнь запомню, что хоть и доигрывал в солидном возрасте, но, выходя на игру, чувствовал в себе много-много сил, чего никогда не было даже в молодости, когда играл на территории СССР – там выходил на игру уже как выжатый лимон. Когда начал тренировать, подумал, что за пределами СССР работа, наверное, строилась более научно обоснованно.

Позже, когда взахлеб начал изучать футбольную литературу, мне попалась книга о физподготовке в футболе итальянского автора-тренера. Открываю ее на первой странице и читаю: «Всю фундаментальную систему подготовки мы взяли от специалистов Советского Союза, после чего углубили, усовершенствовали и начали применять у себя».

- Насколько мне известно, свой тренерский Pro-диплом вы получали по итогам тренерских курсов в Швейцарии, а не где-то на постсоветском пространстве. Это было что-то особенное в вашей жизни, или ничего экстраординарного не увидели и не услышали там?

– У меня принимали экзамен очень уважаемые для меня люди, как вот Говард Уилкинсон – бывший тренер Лидс Юнайтед и сборной Англии, возглавлявший Ассоциацию футбольных тренеров этой страны. При этом, экзамен пришлось сдавать на английском языке: сначала делал презентацию, потом проводил тренировку и защищался после. Дело было в 2011 году. И я считаю, что мне очень повезло, потому что преподаватели все были из Европы, а защита Pro-диплома в Швейцарии – вершина. Потому что те знания, которые я получил за три дня пребывания в Швейцарии, где нам читали лекции и так далее, были просто колоссальными. Нас учили буквально всему: как вести себя со СМИ, на что обращать внимание, как себя вести с коллегами и футболистами. И это именно то, что очень мало преподается в наших странах, – рассказал Дулуб.